На Крите арестованы 16 человек за мошенничество с аграрными субсидиями ЕС

Европейская прокуратура выдвинула обвинения в масштабной схеме присвоения средств.

Европейская прокуратура выдвинула обвинения 16 лицам, задержанным на острове Крит по подозрению в мошенничестве с аграрными субсидиями Европейского Союза. Об этом сообщает Ekathimerini.

Шестнадцать подозреваемых, которые, по данным следствия, незаконно получали сельскохозяйственные субсидии через государственное агентство OPEKEPE, имеют возможность дать показания перед следственным судьей. В воскресенье утром они явились в Европейскую прокуратуру в Афинах, где прокуроры завершили процесс предъявления уголовных обвинений примерно через пять часов.

Обвиняемым предъявлен ряд серьезных обвинений, среди которых:

создание и руководство преступной организацией;

мошенничество с субсидиями с отягчающими обстоятельствами;

отмывание денег;

мошенничество против финансовых интересов ЕС и греческого государства.

По данным следствия, схема действовала с 2019 по 2025 год. Она предусматривала подачу ложных деклараций и использование по меньшей мере 11 подставных банковских счетов для сокрытия доходов.

Европейская прокуратура (EPPO) ранее в этом году сообщила, что обнаружила доказательства того, что некоторые греческие фермеры вместе с должностными лицами присваивали средства ЕС. Расследование продолжается.

