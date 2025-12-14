На Крите арестованы 16 человек за мошенничество с аграрными субсидиями ЕС
Европейская прокуратура выдвинула обвинения 16 лицам, задержанным на острове Крит по подозрению в мошенничестве с аграрными субсидиями Европейского Союза. Об этом сообщает Ekathimerini.
Шестнадцать подозреваемых, которые, по данным следствия, незаконно получали сельскохозяйственные субсидии через государственное агентство OPEKEPE, имеют возможность дать показания перед следственным судьей. В воскресенье утром они явились в Европейскую прокуратуру в Афинах, где прокуроры завершили процесс предъявления уголовных обвинений примерно через пять часов.
Обвиняемым предъявлен ряд серьезных обвинений, среди которых:
- создание и руководство преступной организацией;
- мошенничество с субсидиями с отягчающими обстоятельствами;
- отмывание денег;
- мошенничество против финансовых интересов ЕС и греческого государства.
По данным следствия, схема действовала с 2019 по 2025 год. Она предусматривала подачу ложных деклараций и использование по меньшей мере 11 подставных банковских счетов для сокрытия доходов.
Европейская прокуратура (EPPO) ранее в этом году сообщила, что обнаружила доказательства того, что некоторые греческие фермеры вместе с должностными лицами присваивали средства ЕС. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.