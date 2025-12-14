  1. В Україні

Чи потрібно подавати договір оренди державної землі до податкової — відповідь ДПС

18:25, 14 грудня 2025
Подання копії договору оренди державної або комунальної землі є обов’язком орендаря, а не органу влади.
Чи потрібно подавати договір оренди державної землі до податкової — відповідь ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Орендарі земельних ділянок державної та комунальної власності зобов’язані інформувати податкову службу про укладений договір оренди. Про це нагадує Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Коли і що саме потрібно подати

Відповідно до Закону «Про оренду землі», орендар має протягом п’яти днів після державної реєстрації права оренди надати до органу ДПС копію договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності.

Ця вимога є обов’язковою незалежно від строку оренди чи площі земельної ділянки.

Особливий випадок — оренда землі з водним об’єктом

Якщо земельна ділянка орендується в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, орендар повинен додатково подати копію договору до відповідного територіального органу, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

На що звернути увагу орендарям

Подання копії договору до податкового органу є прямим обов’язком орендаря, а не органу, який передає землю в користування. Недотримання встановленого строку може призвести до питань з боку податкових органів під час адміністрування плати за землю.

У ДПС наголошують: виконання цієї вимоги дозволяє коректно обліковувати платника, своєчасно нараховувати орендну плату та уникнути непорозумінь із податковою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки земля оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]