Чи потрібно подавати договір оренди державної землі до податкової — відповідь ДПС

Подання копії договору оренди державної або комунальної землі є обов’язком орендаря, а не органу влади.

Орендарі земельних ділянок державної та комунальної власності зобов’язані інформувати податкову службу про укладений договір оренди. Про це нагадує Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Коли і що саме потрібно подати

Відповідно до Закону «Про оренду землі», орендар має протягом п’яти днів після державної реєстрації права оренди надати до органу ДПС копію договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності.

Ця вимога є обов’язковою незалежно від строку оренди чи площі земельної ділянки.

Особливий випадок — оренда землі з водним об’єктом

Якщо земельна ділянка орендується в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, орендар повинен додатково подати копію договору до відповідного територіального органу, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

На що звернути увагу орендарям

Подання копії договору до податкового органу є прямим обов’язком орендаря, а не органу, який передає землю в користування. Недотримання встановленого строку може призвести до питань з боку податкових органів під час адміністрування плати за землю.

У ДПС наголошують: виконання цієї вимоги дозволяє коректно обліковувати платника, своєчасно нараховувати орендну плату та уникнути непорозумінь із податковою.

