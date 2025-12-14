  1. В Украине

Нужно ли подавать договор аренды государственной земли в налоговую — ответ ГНС

18:25, 14 декабря 2025
Предоставление копии договора аренды государственной или коммунальной земли является обязанностью арендатора, а не органа власти.
Арендаторы земельных участков государственной и коммунальной собственности обязаны информировать налоговую службу о заключенном договоре аренды. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Когда и что именно необходимо подать

В соответствии с Законом «Об аренде земли», арендатор должен в течение пяти дней после государственной регистрации права аренды предоставить в орган ГНС копию договора аренды земельного участка государственной или коммунальной собственности.

Это требование является обязательным независимо от срока аренды или площади земельного участка.

Особый случай — аренда земли с водным объектом

Если земельный участок арендуется в комплексе с расположенным на нем водным объектом, арендатор должен дополнительно предоставить копию договора в соответствующий территориальный орган, реализующий государственную политику в сфере развития водного хозяйства.

На что обратить внимание арендаторам

Предоставление копии договора в налоговый орган является прямой обязанностью арендатора, а не органа, передающего землю в пользование. Несоблюдение установленного срока может привести к вопросам со стороны налоговых органов при администрировании платы за землю.

В ГНС подчеркивают: выполнение этого требования позволяет корректно учитывать налогоплательщика, своевременно начислять арендную плату и избегать недоразумений с налоговой службой.

