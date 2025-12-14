  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Чернігові чоловік намагався підпалити авто ЗСУ, але йому завадили потенційні свідки – що вирішив суд

19:19, 14 грудня 2025
Суд у Чернігові визнав винним чоловіка у замаху на перешкоджання діяльності ЗСУ.
Деснянський районний суд Чернігова вироком у справі  № 750/9282/25 визнав винним жителя Чернігівського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Обставини справи

У травні 2025 року обвинувачений через месенджер «AyuGram» встановив контакт з невстановленою особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду вчинити підпал автомобіля, що використовується Збройними Силами України або ТЦК. Обвинувачений придбав легкозаймисту речовину (розчинник «Уайт-спірит»), встановив на телефон додаток для фіксації геопозиції, фотографував військові автомобілі, передавав знімки замовнику, обирав об’єкт для підпалу (автомобіль FORD F150 SUPERGREW, переданий ЗСУ благодійним фондом). 6 травня 2025 року обвинувачений вирушив для підпалу автомобіля, припаркованого в Чернігові, але не довів злочин до кінця через присутність сторонніх осіб. Того ж дня його затримали співробітники СБУ.

Суд встановив, що дії обвинуваченого були спрямовані на перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період (під час воєнного стану та мобілізації), а втручання правоохоронців завадило доведенню злочину до кінця. Доводи обвинуваченого про відсутність реального наміру та намір лише обманути замовника спростовано доказами (фотофіксація, придбання запальної речовини, звіт про невдалу спробу).

Що вирішив суд

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Запобіжний захід — тримання під вартою — залишено без змін до набрання вироком законної сили. Мобільний телефон обвинуваченого конфісковано в дохід держави, арешт на нього скасовано. З обвинуваченого стягнуто 1782,80 грн процесуальних витрат.

Вирок може бути оскаржений до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення.

суд ЗСУ військові підпал Чернігів вирок авто

