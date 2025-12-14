  1. Судебная практика
В Чернигове мужчина пытался поджечь автомобиль ВСУ, но ему помешали потенциальные свидетели – что решил суд

19:19, 14 декабря 2025
Суд в Чернигове признал виновным мужчину в покушении на препятствование деятельности ВСУ.
В Чернигове мужчина пытался поджечь автомобиль ВСУ, но ему помешали потенциальные свидетели – что решил суд
Деснянский районный суд Чернигова приговором по делу № 750/9282/25 признал виновным жителя Черниговского района в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Обстоятельства дела

В мае 2025 года обвиняемый через мессенджер «AyuGram» установил контакт с неустановленным лицом, которое предложило ему за денежное вознаграждение совершить поджог автомобиля, используемого Вооруженными Силами Украины или ТЦК. Обвиняемый приобрел легковоспламеняющееся вещество (растворитель «Уайт-спирит»), установил на телефон приложение для фиксации геопозиции, фотографировал военные автомобили, передавал снимки заказчику, выбирал объект для поджога (автомобиль FORD F150 SUPERGREW, переданный ВСУ благотворительным фондом). 6 мая 2025 года обвиняемый отправился для поджога автомобиля, припаркованного в Чернигове, но не довел преступление до конца из-за присутствия посторонних лиц. В тот же день его задержали сотрудники СБУ.

Суд установил, что действия обвиняемого были направлены на препятствование законной деятельности ВСУ в особый период (во время военного положения и мобилизации), а вмешательство правоохранителей помешало доведению преступления до конца. Доводы обвиняемого об отсутствии реального намерения и намерении лишь обмануть заказчика опровергнуты доказательствами (фотофиксация, приобретение воспламеняющегося вещества, отчет о неудачной попытке).

Что решил суд

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Мера пресечения — содержание под стражей — оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу. Мобильный телефон обвиняемого конфискован в доход государства, арест на него отменен. С обвиняемого взыскано 1782,80 грн процессуальных расходов.

Приговор может быть обжалован в Черниговском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

