  1. У світі
  2. / В Україні

У Польщі підтвердили зустріч Зеленського з Навроцьким та назвали теми обговорення

19:37, 14 грудня 2025
Переговори Володимира Зеленського та Кароля Навроцького заплановані на 19 грудня.
У Польщі підтвердили зустріч Зеленського з Навроцьким та назвали теми обговорення
Фото: Nfront
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час зустрічі президентів України та Польщі у Варшаві 19 грудня планується обговорення питань безпеки, економічної співпраці та історичної тематики. Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Лешкевич у соцмережі Х.

«Канцелярія Президента Республіки Польща запропонувала зустрітися між Президентами Каролем Навроцьким та Володимиром Зеленським у Варшаві 19 грудня», – повідомив речник.

За словами Лешкевича, наразі триває узгодження деталей запланованого візиту. Основними темами переговорів у Варшаві стануть питання безпеки, а також економічні та історичні аспекти двосторонніх відносин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]