У Польщі підтвердили зустріч Зеленського з Навроцьким та назвали теми обговорення
Під час зустрічі президентів України та Польщі у Варшаві 19 грудня планується обговорення питань безпеки, економічної співпраці та історичної тематики. Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Лешкевич у соцмережі Х.
«Канцелярія Президента Республіки Польща запропонувала зустрітися між Президентами Каролем Навроцьким та Володимиром Зеленським у Варшаві 19 грудня», – повідомив речник.
За словами Лешкевича, наразі триває узгодження деталей запланованого візиту. Основними темами переговорів у Варшаві стануть питання безпеки, а також економічні та історичні аспекти двосторонніх відносин.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.