У Польщі підтвердили зустріч Зеленського з Навроцьким та назвали теми обговорення

Переговори Володимира Зеленського та Кароля Навроцького заплановані на 19 грудня.

Фото: Nfront

Під час зустрічі президентів України та Польщі у Варшаві 19 грудня планується обговорення питань безпеки, економічної співпраці та історичної тематики. Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Лешкевич у соцмережі Х.

«Канцелярія Президента Республіки Польща запропонувала зустрітися між Президентами Каролем Навроцьким та Володимиром Зеленським у Варшаві 19 грудня», – повідомив речник.

За словами Лешкевича, наразі триває узгодження деталей запланованого візиту. Основними темами переговорів у Варшаві стануть питання безпеки, а також економічні та історичні аспекти двосторонніх відносин.

