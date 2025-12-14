В Польше подтвердили встречу Зеленского с Навроцким и назвали темы обсуждения
Во время встречи президентов Украины и Польши в Варшаве 19 декабря планируется обсуждение вопросов безопасности, экономического сотрудничества и исторической тематики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич в соцсети Х.
«Канцелярия Президента Республики Польша предложила встретиться между президентами Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Варшаве 19 декабря», — сообщил пресс-секретарь.
По словам Лешкевича, в настоящее время идет согласование деталей запланированного визита. Основными темами переговоров в Варшаве станут вопросы безопасности, а также экономические и исторические аспекты двусторонних отношений.
