В Польше подтвердили встречу Зеленского с Навроцким и назвали темы обсуждения

Переговоры Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого запланированы на 19 декабря.

Фото: Nfront

Во время встречи президентов Украины и Польши в Варшаве 19 декабря планируется обсуждение вопросов безопасности, экономического сотрудничества и исторической тематики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич в соцсети Х.

«Канцелярия Президента Республики Польша предложила встретиться между президентами Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Варшаве 19 декабря», — сообщил пресс-секретарь.

По словам Лешкевича, в настоящее время идет согласование деталей запланированного визита. Основными темами переговоров в Варшаве станут вопросы безопасности, а также экономические и исторические аспекты двусторонних отношений.

