Рубіо заявив, що США все ще хочуть зустрітися із РФ, незважаючи на введення санкцій

Марко Рубіо підкреслив, що рішення президента США Дональда Трампа ввести санкції проти РФ було його давньою обіцянкою.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати все ще хочуть зустрітися з Росією, незважаючи на введені санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, пише CNN.

«Ми все ще хочемо зустрітися з росіянами... Я мав хорошу розмову з міністром закордонних справ (РФ – ред.) Лавровим, і ми будемо продовжувати цю роботу. Ми завжди будемо зацікавлені в діалозі, якщо буде можливість досягти миру», – сказав Рубіо.

Він підкреслив, що рішення президента США Дональда Трампа ввести санкції проти РФ було його давньою обіцянкою.

«Президент вже кілька місяців поспіль повторює, що в якийсь момент він буде змушений щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в питанні мирної угоди. Сьогодні він вирішив вжити заходів», – сказав Рубіо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.