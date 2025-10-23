Рубио заявил, что США по-прежнему хотят встретиться с РФ, несмотря на введенные санкции

Марко Рубио подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против РФ было его давним обещанием.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему хотят встретиться с Россией, несмотря на введенные санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, пишет CNN.

«Мы все еще хотим встретиться с россиянами... У меня был хороший разговор с министром иностранных дел (РФ — ред.) Лавровым, и мы будем продолжать эту работу. Мы всегда будем заинтересованы в диалоге, если появится возможность достичь мира», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против РФ было его давним обещанием.

«Президент уже несколько месяцев подряд повторяет, что в какой-то момент он будет вынужден что-то предпринять, если мы не добьемся прогресса в вопросе мирного соглашения. Сегодня он решил принять меры», — заявил Рубио.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.