ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії: заборона на імпорт газу і нові обмеження для банків

09:21, 23 жовтня 2025
Словаччина стала останньою країною, що зняла свої заперечення після отримання гарантій від Єврокомісії
Європейський Союз схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Новий пакет включає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомило данське головування в ЄС, передає Reuters.

«Ми дуже раді повідомити, що остання держава-член зняла свої застереження щодо 19-го пакета санкцій», — йдеться у заяві.

Остаточне схвалення пакета пройшло 23 жовтня вранці після завершення письмової процедури.

Деталі санкцій

Заборона на імпорт російського СПГ набуватиме чинності у два етапи:

  • короткострокові контракти припинять дію через шість місяців;
  • довгострокові — з 1 січня 2027 року.

Таким чином, повна заборона набуде чинності на рік раніше, ніж пропонувала Єврокомісія у своїй дорожній карті зі зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв.

Нові обмеження

До санкційного списку додали 117 суден із «тіньового флоту» Москви, переважно танкерів, які обходили ембарго. Загальна кількість суден у списку тепер сягає 558.

Також обмеження поширюються на кілька банків у Казахстані та Білорусі.

Окрім цього, до переліку потраплять чотири китайські організації, пов’язані з нафтовою промисловістю — два нафтопереробні заводи, торгова компанія та структура, що сприяє обходу санкцій. Їхні назви оприлюднять після остаточного ухвалення рішення.

Політичний контекст

Словаччина стала останньою країною, що зняла свої заперечення після отримання гарантій від Єврокомісії щодо стабільності цін на енергоносії та підтримки промисловості.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак привітав ухвалення нового пакета, зазначивши, що багато українських пропозицій були враховані:

«19-й санкційний пакет підтримали всі країни ЄС... Ми працювали на повну – багато пропозицій України увійшли до пакету. Але не зупиняємось. Пакет №20 вже в роботі. Логіка проста: менше грошей у Росії = менше ракет по Україні».

«Ми дуже раді оголосити, що Рада ухвалила 19-й пакет санкцій», - повідомило у четвер президентство Данії в Раді Європейського союзу.

