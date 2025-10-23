ЕС принял 19-й пакет санкций против России: запрет на импорт газа и новые ограничения для банков

Европейский Союз одобрил 19-й пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Новый пакет включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило датское председательство в ЕС, передает Reuters.
«Мы очень рады сообщить, что последняя страна-член сняла свои возражения относительно 19-го пакета санкций», — говорится в заявлении.
Окончательное утверждение пакета прошло утром 23 октября после завершения письменной процедуры.
Детали санкций
Запрет на импорт российского СПГ будет введен в два этапа:
Таким образом, полный запрет вступит в силу на год раньше, чем предлагала Еврокомиссия в своей дорожной карте по снижению зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Новые ограничения
В санкционный список добавлены 117 судов из «теневого флота» Москвы, преимущественно танкеров, обходивших эмбарго. Общее количество судов в списке теперь составляет 558.
Также ограничения распространяются на несколько банков в Казахстане и Беларуси.
Кроме того, в перечень войдут четыре китайские организации, связанные с нефтяной промышленностью, — два нефтеперерабатывающих завода, торговая компания и структура, содействующая обходу санкций. Их названия будут обнародованы после окончательного утверждения решения.
Политический контекст
Словакия стала последней страной, снявшей свои возражения после получения гарантий от Еврокомиссии относительно стабильности цен на энергоресурсы и поддержки промышленности.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак приветствовал принятие нового пакета, отметив, что многие украинские предложения были учтены:
«19-й санкционный пакет поддержали все страны ЕС... Мы работали на полную — множество предложений Украины вошло в пакет. Но не останавливаемся. Пакет №20 уже в работе. Логика проста: меньше денег у России = меньше ракет по Украине».
