Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті — назвав це «правильним рішенням»

Фото: AP

Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним, яка мала відбутися у Будапешті найближчим часом.

Про це американський лідер заявив під час розмови з журналістами у Вашингтоні разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Трампа, замість цього він вирушить до Азії, де запланована зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Дональд Трамп заявив, що «скасував» зустріч з Путіним, йому «це просто здалося неправильним».

«Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого мали досягти, тому я скасував це, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав Трамп журналістам, які зібралися в Овальному кабінеті, пише CNN.

Раніше, 16 жовтня, Трамп і Путін провели телефонну розмові. Тоді лідери домовилися зустрітися у Будапешті.

