Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште — назвал это «правильным решением»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште в ближайшее время.

Об этом американский лидер заявил во время разговора с журналистами в Вашингтоне вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам Трампа, вместо этого он отправится в Азию, где запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Дональд Трамп заявил, что «отменил» встречу с Путиным, потому что ему «это просто показалось неправильным».

«Не было ощущения, что мы достигнем того, чего должны были достичь, поэтому я отменил встречу. Но мы проведем ее в будущем», — сказал Трамп журналистам, собравшимся в Овальном кабинете, передает CNN.

Ранее, 16 октября, Трамп и Путин провели телефонный разговор. Тогда лидеры договорились встретиться в Будапеште.

