В Одесі двоє юнаків збирали гроші від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ «Мадяра»

Київська міська прокуратура повідомила про викриття двох мешканців Одеси, які створили фейкову сторінку в TikTok від імені командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України з позивним «Мадяр» і збирали кошти нібито для військових.

Як з’ясували слідчі, 17-річний і 20-річний юнаки протягом майже пів року публікували відео, закликаючи перераховувати гроші на «підтримку армії». Насправді отримані кошти вони витрачали на власні потреби.

Попередньо встановлено, що на їхні рахунки надійшло щонайменше 1 мільйон гривень.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки.

