В Одессе двое юношей собирали деньги от имени командующего Сил беспилотных систем ВСУ «Мадяра»

17-летний и 20-летний молодые люди на протяжении почти полугода публиковали видео, призывая перечислять деньги на «поддержку армии».

Киевская городская прокуратура сообщила о разоблачении двух жителей Одессы, которые создали фейковую страницу в TikTok от имени командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» и собирали средства якобы для военных.

Как установили следователи, 17-летний и 20-летний молодые люди на протяжении почти полугода публиковали видео, призывая перечислять деньги на «поддержку армии». На самом деле полученные средства они тратили на личные нужды.

Предварительно установлено, что на их счета поступило не менее 1 миллиона гривен.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники.

