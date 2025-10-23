У ДСНС дали поради, як діяти під час відключення електроенергії

ДСНС радить заздалегідь підготуватися до можливого знеструмлення та дотримуватись базових правил безпеки

У зв’язку з відключеннями світла через російські обстріли, Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала українців бути заздалегідь підготовленими та дотримуватися базових правил безпеки.

Зокрема, рекомендується мати вдома ліхтарик, запас батарейок, свічки та павербанк, а також наперед заряджати телефони та інші необхідні пристрої. Варто також подбати про запас питної води та продуктів, які не потребують зберігання в холодильнику.

Під час самого відключення ДСНС радить вимкнути електроприлади з розеток, щоб уникнути пошкоджень під час раптового ввімкнення електроенергії. Не слід залишати свічки без нагляду — це може спричинити пожежу. Також не варто перевантажувати подовжувачі, адже при поверненні струму це може призвести до займання.

На вулиці слід бути особливо обережними: не всі пішохідні переходи чи перехрестя можуть бути освітленими. ДСНС радить користуватися ліхтариками або телефоном, а також носити одяг зі світловідбивними елементами, щоб бути помітними у темряві.

