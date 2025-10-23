В ГСЧС дали советы, как действовать при отключении электроэнергии

ГСЧС советует заранее подготовиться к возможному обесточиванию и соблюдать базовые правила безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с отключениями света из-за российских обстрелов Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев быть заранее подготовленными и соблюдать базовые правила безопасности.

В частности, рекомендуется иметь дома фонарик, запас батареек, свечи и павербанк, а также заряжать телефоны и другие необходимые устройства. Следует также позаботиться о запасе питьевой воды и продуктов, не требующих хранения в холодильнике.

Во время самого отключения ГСЧС советует выключить электроприборы из розеток во избежание повреждений во время внезапного включения электроэнергии. Не следует оставлять свечи без присмотра — это может привести к пожару. Также не стоит перегружать удлинители, ведь при возврате тока это может привести к возгоранию.

На улице следует быть особенно осторожными: не все пешеходные переходы или перекрестки могут быть освещены. ГСЧС советует пользоваться фонариками или телефоном, а также носить одежду со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными в темноте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.