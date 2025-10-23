Ніяких територіальних поступок РФ не може бути, — Зеленський прибув на саміт Євроради до Брюсселю та зробив перші заяви

Зеленський вважає, що припинення вогню можливе, але потрібно більше тиску на РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради. У ході візиту він висловив вдячність міжнародним партнерам за роботу над новим пакетом санкцій проти РФ, наголосив на непохитній позиції Києва щодо збереження територіальної цілісності та запевнив, що мир можливий – за умови посилення тиску на агресора. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

Зеленський вчергове повторив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів з РФ, однак вона не піде на жодні територіальні поступки. Також він додав, що Росія не показує жодного бажання завершити війну.

Також Президент прокоментував неготовність США передати Україні ракети Tomahawk. Він зазначив, що ситуація схожа на ту, що була із санкціями: спочатку це здавалося нереальним, але з часом з’явилися важливі рішення.

"Я думаю, ви чули про це від президента Трампа. Це дуже делікатне рішення. Але це така ж ситуація, як була із санкціями раніше. Це здавалося неможливим, але зараз ми бачимо рішення щодо цих енергетичних санкцій, які є дуже важливими. І тому я думаю, що в довгостроковій перспективі ми матимемо таке саме рішення в майбутньому і з цього питання. Але це залежить від американської сторони", — сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.