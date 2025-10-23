Никаких территориальных уступок РФ не может быть, — Зеленский прибыл на саммит Евросовета в Брюссель и сделал первые заявления

Зеленский считает, что прекращение огня возможно, но требуется больше давления на РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Европейского совета. В ходе визита он выразил благодарность международным партнерам за работу над новым пакетом санкций против РФ, отметил непреклонную позицию Киева по сохранению территориальной целостности и заверил, что мир возможен – при условии усиления давления на агрессора. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Зеленский в очередной раз повторил, что Украина готова к любым форматам переговоров с РФ, однако она не пойдет ни на какие территориальные уступки. Также он добавил, что Россия не показывает желания завершить войну.

Также Президент прокомментировал неготовность США передать Украине ракеты Tomahawk. Он отметил, что ситуация сродни той, что была с санкциями: сначала это казалось нереальным, но со временем появились важные решения.

"Я думаю, вы слышали об этом от президента Трампа. Это очень щепетильное решение. Но это такая же ситуация, как была с санкциями раньше. Это казалось невозможным, но сейчас мы видим решение относительно этих энергетических санкций, которые очень важны. И поэтому я думаю, что в долгосрочной перспективе у нас будет такое же решение в будущем и по этому вопросу. Но это зависит от американской стороны", - сказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.