В Харькове в результате российского обстрела поврежден Хозяйственный суд Харьковской области

В Хозяйственном суде Харьковской области приостановлено проведение судебных заседаний.

Источник фото: Владимир Зеленский / соцсети

Как известно, в Харькове российская авиабомба повредила здание Госпрома - это памятник архитектуры и градостроительства национального значения, находящийся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

В результате вражеского обстрела здания Госпрома был поврежден Хозяйственный суд Харьковской области, в связи с чем судебные заседания назначены в последующие дни не состоятся. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«О возобновлении проведения судебных заседаний участникам дела будет сообщено дополнительно.

О приеме документов канцелярией суда будет сообщено в ближайшее время», - заявили в суде.

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