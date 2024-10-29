У Харкові внаслідок російського обстрілу пошкоджено Господарський суд Харківської області

У Господарському суді Харківської області призупинили проведення судових засідань.

Джерело фото: Володимир Зеленський / соцмережі

Як відомо, у Харкові російська авіабомба пошкодила будівлю Держпрому — це памʼятка архітектури й містобудування національного значення, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

Внаслідок ворожого обстрілу будівлі Держпрому було пошкоджено Господарський суд Харківської області, у звʼязку з чим, судові засідання призначені у наступні дні не відбудуться. Про це повідомила пресслужба суду.

«Про відновлення проведення судових засідань учасників справи буде повідомлено додатково.

Щодо прийому документів канцелярією суду буде повідомлено найближчим часом», - заявили у суді.

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