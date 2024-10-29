У Харкові внаслідок російського обстрілу пошкоджено Господарський суд Харківської області

Як відомо, у Харкові російська авіабомба пошкодила будівлю Держпрому — це памʼятка архітектури й містобудування національного значення, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.
Внаслідок ворожого обстрілу будівлі Держпрому було пошкоджено Господарський суд Харківської області, у звʼязку з чим, судові засідання призначені у наступні дні не відбудуться. Про це повідомила пресслужба суду.
«Про відновлення проведення судових засідань учасників справи буде повідомлено додатково.
Щодо прийому документів канцелярією суду буде повідомлено найближчим часом», - заявили у суді.
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