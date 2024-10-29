У Харкові російська авіабомба пошкодила Держпром — один із символів міста, фото

У будівлі Держпрому розташована низка офісів.

Джерело фото: Володимир Зеленський / соцмережі

28 жовтня російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Одна з авіабомб влучила у будівлю Держпрому— це памʼятка архітектури й містобудування національного значення, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

«У будівлі розташована низка офісів офіційних органів та структур. Також пошкоджено обласну лікарню, багатоквартирні будинки, ресторан», — повідомили у харківській прокуратурі.

У результаті удару постраждали 9 людей: 5 чоловіків, серед них поліцейський, який перебував на чергуванні, та 4 жінки. Серед травмованих — 2 працівниці обласної лікарні, у них поранення середньої тяжкості.

Джерело фото: Володимир Зеленський / соцмережі

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