В Харькове российская авиабомба повредила Госпром — один из символов города, фото

В здании Госпрома расположен ряд офисов.

Источник фото: Владимир Зеленский / соцсети

28 октября российские оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Одна из авиабомб попала в здание Госпрома — памятника архитектуры и градостроительства национального значения, находящийся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

«В здании расположен ряд офисов официальных органов и структур. Также повреждена областная больница, многоквартирные дома, ресторан», — сообщили в харьковской прокуратуре.

В результате удара пострадали 9 человек: 5 мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и 4 женщины. Среди травмированных - 2 работницы областной больницы, у них ранения средней тяжести.

Источник фото: Владимир Зеленский / соцсети

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