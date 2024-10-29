Киев снова атаковали российские дроны — падение обломков зафиксировано в двух районах города, фото

В КГВА сообщили о последствиях ночной атаки российских дронов по Киеву.

В ночь на 29 октября русские оккупационные войска атаковали Киев дронами. Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы по разным направлениям, но силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и обезврежены.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

В Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, из них один человек госпитализирован.

В Святошинском районе обломки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.

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