Київ знову атакували російські дрони — падіння уламків зафіксовано у двох районах міста, фото

У КМВА повідомили про наслідки нічної атаки російських дронів по Києву.

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У ніч на 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Київ дронами. Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків а Соломʼянському та Святошинському районах.

В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано.

За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися пʼятеро постраждалих, з них одну людину госпіталізовано.

У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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