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Футболіст «Манчестер Сіті» та збірної Іспанії Родрі отримав «Золотий м’яч»

08:12, 29 жовтня 2024
Родрі став найкращим футболістом року.
Футболіст «Манчестер Сіті» та збірної Іспанії Родрі отримав «Золотий м’яч»
Фото: bbc.co.uk
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У понеділок, 28 жовтня, у Франції відбулася урочиста церемонія вручення «Золотого м'яча».

Нагороду найкращому футболісту світу 2024 року від журналу France Football отримав півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної Іспанії Родрі.

У боротьбі за нагороду 28-річний іспанець обійшов бразильського вінгера Вінісіуса Жуніора, англійського півзахисника Джуда Беллінгема та іспанського захисника Дані Карвахаля, які виступають за мадридський «Реал».

Нагадаємо, у минулого сезону Родрі став чемпіоном Англії у складі «Манчестер Сіті», а зі збірною Іспанії виграв чемпіонат Європи-2024.

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