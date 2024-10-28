Камала Гарріс запропонувала пройти тест на IQ разом із Дональдом Трампом

«Послухайте, що кажуть про нього колишні соратники», – Камала Гарріс відповіла на заяви Трампа щодо її розумових здібностей.

Джерело фото: White House

Віце-президент США Камала Гарріс відреагувала на заяви колишнього президента Дональда Трампа, який поставив під сумнів її інтелектуальні здібності, висловивши готовність пройти когнітивний тест і закликала Трампа зробити те ж саме.

«Те, до чого він вдався, і я думаю, що він насправді стає все більш нестабільним і неврівноваженим і вдався до обзивання, тому що насправді не має плану для американського народу», — заявила Гарріс в інтерв’ю ведучій «CBS Evening News» Норі О'Доннелл під час кампанії у Каламазу, штат Мічиган.

Гарріс також нагадала про нещодавні критичні заяви колишніх соратників Трампа, які, за її словами, свідчать про його непридатність обіймати посаду президента. «Не вірте мені, слухайте людей, які знають його найкраще», - сказала Гарріс, додавши: «Його колишні начальники штабів. Зовсім недавно - 4-зірковий генерал морської піхоти Джон Келлі. Послухайте двох колишніх міністрів оборони, які працювали на нього, послухайте його радника з національної безпеки, послухайте його віце-президента, які всі так чи інакше сказали, що він не гідний знову бути президентом, ніколи не повинен бути президентом і є небезпечним».

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