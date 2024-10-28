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Володимир Зеленський обговорив з прем'єром Ісландії оборонне виробництво й підтримку на шляху до НАТО

21:26, 28 жовтня 2024
Президент України закликав Ісландію підтримати виробництво зброї під час візиту до Рейк’явіка.
Володимир Зеленський обговорив з прем'єром Ісландії оборонне виробництво й підтримку на шляху до НАТО
Джерело фото: Офіс Президента
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Президент України Володимир Зеленський розпочав свій перший візит до Ісландії зустріччю з Прем'єр-міністром Б’ярні Бенедіктссоном, повідомляє Офіс Президента.

Володимир Зеленський подякував Ісландії та країнам Північної Європи за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення росії. «Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня. Але це не було б можливим без вашої сильної підтримки, підтримки кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні ми маємо бути сильнішими, щоб зупинити Путіна. І це я хочу обговорити з нашими партнерами, з усіма союзниками. У нас є План перемоги, ми прагнемо його реальної підтримки», — зазначив Президент.

Зеленський також обговорив ситуацію на фронті та досягнення України у виробництві безпілотних систем. Він закликав Ісландію підтримати фінансування українського виробництва снарядів, далекобійних дронів і ракет, а також долучитися до коаліції укриттів, ініційованої Україною та Фінляндією.

Окрему увагу Президент звернув на участь військових Північної Кореї в російській агресії проти України, посилаючись на дані розвідки, та використання росією озброєнь з Північної Кореї та Ірану. Він підкреслив, що в умовах цього виклику важлива рішуча реакція міжнародної спільноти.

Зеленський також подякував Ісландії за підтримку України на шляху до НАТО, наголосивши, що запрошення України до Альянсу є першим пунктом Плану перемоги, адже це є єдиною гарантією тривалого миру.

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НАТО Володимир Зеленський

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