Адвокати влаштували безлад у Святошинському райсуді Києва, але отримали дисциплінарні скарги та кримінальне провадження

Адвокати обвинувачених у торгівлі наркотиками зривали судові засідання, насміхалися над секретарем судового засідання та погрожували судді.

Вища рада правосуддя 24 жовтня 2024 року звернулася до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Офісу Генпрокурора у зв’язку з подіями, що відбулися у березні-квітні у Святошинському районному суді міста Києва.

Претензії у Ради правосуддя виникли до адвокатів Максима Борисова, Михайла Величка, Артура Новака та Ганни Колесник, яка одночасно є головою Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань захисту прав людини.

Як повідомили у Раді правосуддя, на розгляді Святошинського райсуду столиці перебуває кримінальна справа стосовно одразу 36 осіб, які обвинувачуються у створенні організованого злочинного угрупування, виготовленні, придбанні, зберіганні і збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Кривий Ріг та Дніпропетровської області.

Мова йде про кримінальну справу лідерів та членів так званого наркокартелю «Двадцятівські», яких затримали у 2023 році за вироблення та продаж десятків кілограм наркотичних та психотропних препаратів, зокрема, метамфетаміну.

Київський апеляційний суд у лютому 2024 року визначив, що вказана справа має розглядатися саме у Святошинському райсуді столиці. Після відповідного розподілу, розгляд вказаного кримінального провадження дістався судді Вікторії Жмудь.

Оскільки у будівлі Святошинського райсуду немає зали засідань, яка б могла вмістити одночасно 36 обвинувачених, а також інших учасників судового процесу, то обвинувачених розмістили одразу у 7 залах судових засідань суду. Брати участь у засіданнях суду вони мали за допомогою системи відеоконференцзв’язку.

Втім, як повідомила Вікторія Жмудь до Вищої ради правосуддя, проблеми із вказаним судовим процесом виникли вже на стадії проведення підготовчого засідання.

Так, під час засідань, що відбулися 6, 7, 11 березня та 1 квітня 2024 року, адвокати Максим Борисов, Михайло Величко, Артур Новак та Ганна Колесник порушували порядок у залі судового засідання – перебивали суддю, демонстративно не погоджувалися з рішеннями суду та критикували їх, а потім кричали «Ганьба!»

7 березня настав час для сольного перформансу адвоката Михайла Величка, який, знаходячись у залі судового засідання № 41, висмикнув провід з монітору, на якому відбувалася трансляція з інших залів судового засідання. Це унеможливило проведення судового засідання у режимі відеоконференцзв’язку з іншими залами судових засідань та захисниками, які брали участь у засіданні поза приміщеннями суду.

Суддя Вікторія Жмудь у цей час перебувала у нарадчій кімнаті, але свідком дій Михайла Величка стала секретар судового засідання.

На цьому інцидент не завершився, адже обвинувачені, які перебували у залі № 41, почали нецензурно висловлюватися на адресу секретаря судового засідання.

Адвокати Максим Борисов та Михайло Величко не тільки не спробували хоча б закликати своїх підзахисних до порядку, а й приєдналися до них і почали насміхатися над дівчиною, яка була змушена терпіти таку поведінку, поки Вікторія Жмудь перебувала у нарадчій кімнаті.

1 квітня відбувся бенефіс вже адвоката Ганни Колесник. Під час оголошення заяви про відвід прокурору вона повідомила Вікторії Жмудь, що «суд теж буде під кримінальним переслідуванням».

Відповідну поведінку усіх чотирьох адвокатів Вікторія Жмудь розцінила як втручання в діяльність судді, тиск на суд та неповагу до суду.

Оскільки поведінка адвокатів була зафіксована за допомогою апаратури аудіо та відео фіксації суду, то з «доказовою базою» подій в суді у Вікторії Жмудь проблем не виникло.

Крім того, 1 травня 2024 року Святошинська окружна прокуратура міста Києва за наслідками подій в Святошинському райсуді зареєструвала кримінальне провадження за ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу, яке, втім, поки що результату не дало.

Також, слід відзначити, що за зазначених умов Вікторія Жмудь справу розглядати далі вже не могла і 12 червня було задоволено самовідвід судді.

Вища рада правосуддя дослідила повідомлення Вікторії Жмудь та дійшла висновку, що відомості щодо неналежної поведінки обвинувачених та їх захисників у підготовчому судовому засіданні підтверджується.

Відтак, Рада правосуддя звернулася із скаргами щодо неналежної поведінки адвокатів Борисова Максима Петровича та Колесник Ганни Миколаївни – до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, Величка Михайла Михайловича – до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області, Новака Артура Михайловича – до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області.

Крім того, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генерального прокурора з проханням надати інформацію про розкриття та розслідування кримінального провадження від 1 травня 2024 року, зареєстрованого за повідомленням судді Вікторії Жмудь.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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