Адвокаты устроили беспорядок в Святошинском райсуде Киева, но получили дисциплинарные жалобы и уголовное производство

Адвокаты обвиняемых в торговле наркотиками срывали судебные заседания, насмехались над секретарем судебного заседания и угрожали судье.

Высший совет правосудия 24 октября 2024 года обратился в квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры и в Офис Генпрокурора в связи с событиями, произошедшими в марте-апреле в Святошинском районном суде города Киева.

Претензии у Совета правосудия возникли к адвокатам Максиму Борисову, Михаилу Величко, Артуру Новаку и Анне Колесник, которая одновременно является председателем Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты прав человека.

Как сообщили в Совете правосудия, на рассмотрении Святошинского райсуда столицы находится уголовное дело в отношении 36 человек, обвиняемых в создании организованной преступной группировки, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории города Кривой Рог и Днепропетровской области.

Речь идет об уголовном деле лидеров и членов так называемого наркокартеля «Двадцатовские», задержанных в 2023 году за изготовление и продажу десятков килограммов наркотических и психотропных препаратов, в частности, метамфетамина.

Киевский апелляционный суд в феврале 2024 года определил, что указанное дело должно рассматриваться именно в Святошинском райсуде столицы. После соответствующего распределения, указанное уголовное производство досталось судье Виктории Жмудь.

Поскольку в здании Святошинского райсуда нет зала заседаний, который мог бы вместить одновременно 36 обвиняемых, а также других участников судебного процесса, то обвиняемых разместили сразу в 7 залах судебных заседаний суда. Участвовать в заседаниях суда они должны с помощью системы видеоконференцсвязи.

Впрочем, как сообщила Виктория Жмудь в Высший совет правосудия, проблемы с указанным судебным процессом возникли уже на стадии проведения подготовительного заседания.

Так, во время состоявшихся 6, 7, 11 марта и 1 апреля 2024 года заседаний, адвокаты Максим Борисов, Михаил Величко, Артур Новак и Анна Колесник нарушали порядок в зале судебного заседания – перебивали судью, демонстративно не соглашались с решениями суда и критиковали их, а затем кричали «Позор!».

7 марта настало время для сольного перформанса адвоката Михаила Величко, который, находясь в зале судебного заседания № 41, выдернул провод из монитора, на котором проходила трансляция из других залов судебного заседания. Это сделало невозможным проведение судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи с другими залами судебных заседаний и адвокатами, которые принимали участие в заседании, пребывая вне помещений суда.

Судья Виктория Жмудь в это время находилась в совещательной комнате, но свидетелем действий Михаила Величко стала секретарь судебного заседания.

На этом инцидент не завершился, поскольку находившиеся в зале № 41 обвиняемые начали нецензурно высказываться в адрес секретаря судебного заседания.

Адвокаты Максим Борисов и Михаил Величко не только не попытались хотя бы призвать своих подзащитных к порядку, но и присоединились к ним и начали насмехаться над девушкой, вынужденной терпеть такое поведение, пока Виктория Жмудь находилась в совещательной комнате.

1 апреля состоялся бенефис уже адвоката Анны Колесник. Во время оглашения заявления об отводе прокурору она сообщила Виктории Жмудь, что «суд тоже будет под уголовным преследованием».

Соответствующее поведение всех четырех адвокатов Виктория Жмудь расценила как вмешательство в деятельность судьи, давление на суд и неуважение к суду.

Поскольку поведение адвокатов было зафиксировано с помощью аппаратуры аудио и видео фиксации суда, то с «доказательной базой» событий в суде у Виктории Жмудь проблем не возникло.

Кроме того, 1 мая 2024 года Святошинская окружная прокуратура города Киева по итогам событий в Святошинском райсуде зарегистрировала уголовное производство по ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса. Впрочем, пока что говорить о каких-либо результатах расследования не приходится.

Также следует отметить, что при описанных условиях Виктория Жмудь указанное дело рассматривать дальше уже не могла, и 12 июня был удовлетворен самоотвод судьи.

Высший совет правосудия изучил сообщение Виктории Жмудь и пришел к выводу, что сведения о ненадлежащем поведении обвиняемых и их защитников в подготовительном судебном заседании подтверждается.

В итоге, Совет правосудия обратился с жалобами по поводу ненадлежащего поведения адвокатов Борисова Максима Петровича и Колесник Анны Николаевны – в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры города Киева, Величко Михаила Михайловича – в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Николаевской области, Новака Артура Михайловича – в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Днепропетровской области.

Кроме того, Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора с просьбой предоставить информацию о раскрытии и расследовании уголовного производства от 1 мая 2024 года, зарегистрированного на основании сообщения судьи Виктории Жмудь.

Автор: Вячеслав Хрипун

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