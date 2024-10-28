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В суд Черкасской области поступил обвинительный акт о приготовлении к умышленному убийству судьи

21:55, 28 октября 2024
Группа лиц подозревается в подготовке к убийству судьи – дело передано в суд.
В суд Черкасской области поступил обвинительный акт о приготовлении к умышленному убийству судьи
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По сообщению пресс службы суда, в Монастырищенский районный суд Черкасской области поступил обвинительный акт о приготовлении к умышленному убийству судьи, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Несмотря на то что потерпевшим является судья, досудебное расследование не выявило оснований для квалификации действий обвиняемых в соответствии со статьей 379 Уголовного кодекса Украины, касающейся посягательства на жизнь судьи из-за его профессиональной деятельности.

Обвиняемые подозреваются в организации подготовки к умышленному убийству (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), умышленном распространении преступного влияния (ч. 1 ст. 255-1 УК Украины), а также в незаконном приобретении и хранении боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и наркотических средств (ч. 2 ст. 309 УК Украины).

Санкция за самое серьезное из инкриминируемых правонарушений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Однако согласно Уголовному кодексу, за подготовку к преступлению такое наказание не может быть применено, а срок наказания не будет превышать половины максимального срока по соответствующей статье.

Сейчас обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 24 октября 2024 года обвинительный акт был передан на рассмотрение коллегии судей.

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