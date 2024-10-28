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До суду Черкаської області надійшов обвинувальний акт щодо готування до умисного вбивства судді

21:55, 28 жовтня 2024
Група осіб підозрюється у підготовці до вбивства судді – справа передана до суду.
До суду Черкаської області надійшов обвинувальний акт щодо готування до умисного вбивства судді
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За повідомленням прес служби суду, до Монастирищенського районного суду Черкаської області надійшов обвинувальний акт щодо готування до умисного вбивства судді, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Незважаючи на те що потерпілим є суддя, досудове розслідування не виявило підстав для кваліфікації дій обвинувачених відповідно до статті 379 Кримінального кодексу України, що стосується посягання на життя судді через його професійну діяльність.

Обвинувачені підозрюються в організації підготовки до умисного вбивства (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України), умисному поширенні злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України), а також в незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України) і наркотичних засобів (ч. 2 ст. 309 КК України).

Санкція за найсерйозніше з інкримінованих правопорушень передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Однак відповідно до Кримінального кодексу, за підготовку до злочину таке покарання не може бути застосовано, а строк покарання не перевищуватиме половини максимального терміну за відповідною статтею.

Наразі обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 24 жовтня 2024 року обвинувальний акт був переданий на розгляд колегії суддів.

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суддя вбивство

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