До суду Черкаської області надійшов обвинувальний акт щодо готування до умисного вбивства судді

Група осіб підозрюється у підготовці до вбивства судді – справа передана до суду.

За повідомленням прес служби суду, до Монастирищенського районного суду Черкаської області надійшов обвинувальний акт щодо готування до умисного вбивства судді, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Незважаючи на те що потерпілим є суддя, досудове розслідування не виявило підстав для кваліфікації дій обвинувачених відповідно до статті 379 Кримінального кодексу України, що стосується посягання на життя судді через його професійну діяльність.

Обвинувачені підозрюються в організації підготовки до умисного вбивства (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України), умисному поширенні злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України), а також в незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України) і наркотичних засобів (ч. 2 ст. 309 КК України).

Санкція за найсерйозніше з інкримінованих правопорушень передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Однак відповідно до Кримінального кодексу, за підготовку до злочину таке покарання не може бути застосовано, а строк покарання не перевищуватиме половини максимального терміну за відповідною статтею.

Наразі обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 24 жовтня 2024 року обвинувальний акт був переданий на розгляд колегії суддів.

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