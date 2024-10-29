«При наявності підстав вважати»: депутати пропонують дати слідчим і прокурорам широкий розсуд для обмеження діяльності бізнесу

Юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого «достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб «перешкодити кримінальному провадженню».

Народні депутати збираються найближчим часом підтримати законопроект, яким надати слідчим і прокурорам широкий розсуд у питанні обмеження діяльності бізнесу. Йдеться про законопроект 11443 про внесення змін до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу, який нещодавно, 9 жовтня, депутати не підтримали і повернули на доопрацювання, але за 10 днів, вочевидь, встигли «фундаментально доопрацювати».

Зокрема доповненням КПК новою статтею 483-5 пропонується встановити, що до юридичної особи може застосовуватись такий захід забезпечення кримінального провадження, як обмеження діяльності.

Таке обмеження може бути застосоване, якщо у слідчого чи прокурора будуть «достатні підстави вважати», що в інтересах юрособи можуть вчинятись дії, які перешкоджають кримінальному провадженню. Тобто, застосоване досить розмите поняття, які слідчі і прокурори зможуть використовувати на свій розсуд.

Так, у змінах пропонується встановити, що у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи та/або в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб уникнути застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, та/або перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, слідчий за погодженням з прокурором, прокурор звертаються до слідчого судді (суду) з клопотанням про застосування обмежень до юридичної особи, стосовно якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру.

«Звертаємо увагу, що формулювання «у разі наявності достатніх підстав вважати» є доволі суб’єктивним і оціночним. У випадку зловживання слідчим або прокурором своїми процесуальними правами зазначена норма може бути використана для прихованого тиску на бізнес» - вказали у ГНЕУ ВР.

Також пропонується, знов, з посиланням на «достатні підстави вважати» у слідчого чи прокурора, розглядати справи без виклику представника юрособи.

Так. у статті 483-7 КПК у редакції проекту визначено: «Якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни установчих документів юридичної особи, її припинення або розпорядження активами, яке перешкоджатиме у подальшому їх стягненню, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику представника юридичної особи».

Також у ст. 483-7 КПК пропонується врегулювати, що клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи розглядається слідчим суддею (судом) не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю прокурора та/або слідчого. А у разі неявки представника юридичної особи без поважних причин клопотання може бути розглянуто за його відсутності.

«Однак, в такому разі не буде забезпечене право юридичної особи на правову допомогу» - вказує ГНЕУ.

Також слідчому судді надається можливість заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування обмежень стосовно юридичної особи без виклику представника юридичної особи.

Вочевидь, подібні зміни можуть нести у собі ризики прихованого тиску на бізнес з боку правоохоронців, а жодні запобіжники цьому у законопроекті не передбачені.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.