Французький прем'єр успішно пройшов операцію та повернувся до роботи

Мішель Барньє успішно переніс операцію на шийному відділі хребта.

Джерело фото: fakty.com.ua

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє успішно переніс операцію на шийному відділі хребта, яка відбулася на вихідних. Про це повідомили французькі ЗМІ з посиланням на Матіньйонський палац.

Операція була запланована у зв'язку з травмою, і президент Еммануель Макрон, а також президент Національної асамблеї Яель Браун-Піве були попереджені про це заздалегідь. Лікарі зазначили, що результати хірургічного втручання стануть відомі через кілька тижнів.

«Усе пройшло добре. Він сьогодні повернувся до роботи в Матіньйонському палаці і в четвер відновить свою публічну діяльність, візьме участь у засіданні кабінету міністрів», — йдеться у комюніке канцелярії прем'єра.

73-річний Барньє був призначений прем'єр-міністром Франції у вересні цього року.

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