У Кабміні пришвидшують процедури для початку накладення на ухилянтів обмеження у праві керування авто

Змінами до Порядку організації та ведення військового обліку прискорюється обмін даними між ТЦК і Нацполіцією, що допоможе також прискорити реалізацію норм КАСУ про обмеження ухилянтів у праві керування авто.

Міністерство оборони повідомило, що відтепер ТЦК, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо ухилянтів.

«Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС.

Це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції.

Цифровізація взаємодії між відомствами має забезпечити більш ефективне виконання завдань у сфері мобілізаційної підготовки та військового обліку» - вказало Міноборони.

Судячи із змісту змін, йдеться про спрощення для ТЦК доведення в суді факту неможливості доставити особу, щоб застосувати до неї окремий захід – тимчасове обмеження у праві керування автомобілем.

Про що йдеться

28 жовтня Кабмін опублікував свою постанову від 22 жовтня 2024 р. №1217, якою внесені зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (який було затверджено 30 грудня 2022 року постановою №1487).

Раніше, до змін, відповідно до абзацу 3 п. 56 Порядку Національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦК, органів СБУ, яке може надсилатися в електронному вигляді засобами інформаційної взаємодії, повинна була здійснювати адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП.

Після змін до абзацу 3 п. 56 передбачено, що Нацполіція за зверненням районних (міських) ТЦК, органів СБУ та розвідувальних органів, надісланим у вигляді набору даних шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС, здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП, до найближчого районного (міського) ТЦК, органів СБУ.

Тобто, додано норму про те, що надсилання відбувається шляхом електронної взаємодії між Реєстром «Оберіг» та інформаційною системою МВС.

Також уточнено формат такого надсилання, а саме, що електронне звернення ТЦК, СБУ чи розвідки, яке вони надсилають до Нацполіції, повинно містити:

прізвище, власне ім’я та по батькові

адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування),

дату народження,

інші дані (за наявності), передбачені статтею 7 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів»,

підставу (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку; порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію),

унікальний вихідний номер та кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи.

При цьому у разі відсутності технічної можливості передачі даних такі звернення надсилаються, як і раніше, в паперовій формі (додаток 20).

Також уточнено у п. 79 Порядку, що ТЦК звертаються до органів Національної поліції (у разі неможливості складення протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення) для доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП з метою складення протоколів про адміністративні правопорушення, до відповідного районного (міського) ТЦК, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку, з урахуванням вимог абзацу 3 пункту 56 цього Порядку. Тобто, в електронному вигляді шляхом інформаційної взаємодії між Реєстром «Оберіг» та МВС, або ж у паперовому, якщо немає технічної можливості подати електронне звернення.

У тому ж порядку – шляхом електронної взаємодії – ТЦК повідомляють поліції про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, щодо яких надсилалося звернення відповідно до вимог абзацу 3 пункту 56 цього Порядку.

Для чого потрібні зміни

Судячи з усього, ці зміни стосовно цифровізації внесені, у тому числі, для того, аби прискорити реалізацію норм про право подання ТЦК на розгляд адміністративних судів заяв стосовно обмеження ухилянтів у праві керування авто.

Нагадаємо, що законом про посилення мобілізації також були внесені зміни і до Кодексу адміністративного судочинства (КАСУ).

Так, на початку процедури керівник ТЦК повинен звернутися до Нацполіції щодо доставлення ухилянта. У разі ж отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, його керівник протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає такому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку.

Надалі, у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги (тобто, у тому числі, якщо Укрпоштою проставлена відмітка про неможливість вручення) не виконав обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто.

Тобто, ланка про обмін повідомленнями між ТЦК та Нацполіцією, яка необхідна для початку судової процедури обмеження у праві керування авто, буде спрощена завдяки інформаційній взаємодії між реєстрами, і не буде займати багато часу.

Адже у змінах до Кодексу адміністративного судочинства виписали, що суд відмовляє ТЦК у задоволенні заявлених вимог у разі, якщо ТЦК не доведе неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення такої особи до ТЦК поліцією. Отже, для доведення відповідного листування будуть використовуватися дані з реєстрів.

Раніше «Судово-юридична газета» вже описувала, як суди будуть розглядати справи за позовами ТЦК.

Нагадаємо, після того, як суд задовольняє позов ТЦК і рішення набуває сили, постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення надсилається органам Національної поліції для застосування до особи тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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