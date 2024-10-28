Практика судів
  1. У світі

Джо Байден прокоментував можливу участь північнокорейських військових у війні проти України

20:17, 28 жовтня 2024
«Це дуже небезпечно», – заявив Джо Байден.
Джо Байден прокоментував можливу участь північнокорейських військових у війні проти України
Джерело фото: nv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден висловив серйозну стурбованість через можливу відправку північнокорейських солдатів до росії, що може призвести до їхньої участі у війні проти України.

Про це американський лідер заявив журналістам, коментуючи інформацію про розміщення військових КНДР на території росії, після того як він проголосував на президентських виборах у штаті Делавер. Байден підкреслив: «Це дуже небезпечно, дуже небезпечно», вказуючи на загрозу, яку це може становити для регіональної безпеки.

Крім того, президент згадав про чутки, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито спілкувався з російським диктатором володимиром путіним після завершення свого терміну на посаді.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що Жодних нових обмежень на використання Києвом американської зброї не буде, якщо війська КНДР вступлять у війну на боці росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США війна КНДР Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджетний комітет схвалив до першого читання проект бюджету на 2025 рік

Розгляд проекту Державного бюджету на 2025 рік планують у першому читанні на поточний тиждень.

Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать до 2102 грн і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

«Закон непередбачуваних наслідків»: Головне юридичне управління парламенту перелічило ризики законопроекту про скасування Господарського кодексу

За результатами юридичної експертизи зазначаємо про невідповідність його положень Конституції України, не узгодження із законами та не врахування у положеннях законопроекту юридичних позицій КСУ – вказує ГЮУ ВР.

Справу суддів Апеляційної палати ВАКС поставили на паузу – у Раді правосуддя вирішили почекати ще

У розгляді дисциплінарної справи суддів Апеляційної палати ВАКС знову оголошена перерва.

Мінфін працює над зміною механізму зарахування податку на доходи фізосіб, але є проблеми з даними про чисельність населення

Проблемою є відсутність актуальних даних про чисельність населення у громадах, що є визначальною для будь-якої моделі зарахування ПДФО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду