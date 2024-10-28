Джо Байден прокоментував можливу участь північнокорейських військових у війні проти України

«Це дуже небезпечно», – заявив Джо Байден.

Джерело фото: nv.ua

Президент США Джо Байден висловив серйозну стурбованість через можливу відправку північнокорейських солдатів до росії, що може призвести до їхньої участі у війні проти України.

Про це американський лідер заявив журналістам, коментуючи інформацію про розміщення військових КНДР на території росії, після того як він проголосував на президентських виборах у штаті Делавер. Байден підкреслив: «Це дуже небезпечно, дуже небезпечно», вказуючи на загрозу, яку це може становити для регіональної безпеки.

Крім того, президент згадав про чутки, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито спілкувався з російським диктатором володимиром путіним після завершення свого терміну на посаді.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що Жодних нових обмежень на використання Києвом американської зброї не буде, якщо війська КНДР вступлять у війну на боці росії.

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