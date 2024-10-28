Практика судів
  1. В Україні

У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК та його заступниці

20:06, 28 жовтня 2024
ДБР прийшло з обшуками до офісів та помешкань керівника МСЕК та його заступниці.
У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК та його заступниці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у керівника Медико-соціальної експертної комісії Володимира Решоти та його заступниці Руслани Іваночко. Операції тривають у їхніх помешканнях та на робочих місцях. Про це повідомляє LVIV.MEDIA.

За попередніми даними, ДБР проводить ці заходи в рамках розслідування, пов'язаного з діяльністю посадовців.

Володимир Решота очолює обласний центр МСЕК вже 25 років — з 1999 року. Як повідомляє видання Главком, він увійшов до трійки найзаможніших керівників обласних МСЕК в Україні. За його останньою декларацією за 2023 рік, Решота отримав 499 тис. грн зарплати, 120 тис. грн пенсії та 3,9 млн грн інших доходів, які він отримав через договір про переведення боргу. Також у декларації зазначено, що він взяв позику розміром 4,1 млн грн. Разом із дружиною Наталією вони володіють трьома квартирами у Львові загальною площею понад 200 кв. м та трьома земельними ділянками площею 1,7 га. Їхній автомобіль Toyota Venza 2010 року оцінюється у 226,5 тис. грн.

Щодо Руслани Іваночко, вона задекларувала три квартири, дві земельні ділянки та житловий будинок, який придбала у 2023 році. Іваночко також вказала дві автівки, що належать її чоловікові: Volkswagen T-ROC та Seat Ateca обох 2021 року випуску. Її декларація містить понад 3,4 млн грн подарунків, соціальних виплат та благодійної допомоги, а також зарплату понад пів мільйона гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів ДБР МСЕК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджетний комітет схвалив до першого читання проект бюджету на 2025 рік

Розгляд проекту Державного бюджету на 2025 рік планують у першому читанні на поточний тиждень.

Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать до 2102 грн і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

«Закон непередбачуваних наслідків»: Головне юридичне управління парламенту перелічило ризики законопроекту про скасування Господарського кодексу

За результатами юридичної експертизи зазначаємо про невідповідність його положень Конституції України, не узгодження із законами та не врахування у положеннях законопроекту юридичних позицій КСУ – вказує ГЮУ ВР.

Справу суддів Апеляційної палати ВАКС поставили на паузу – у Раді правосуддя вирішили почекати ще

У розгляді дисциплінарної справи суддів Апеляційної палати ВАКС знову оголошена перерва.

Мінфін працює над зміною механізму зарахування податку на доходи фізосіб, але є проблеми з даними про чисельність населення

Проблемою є відсутність актуальних даних про чисельність населення у громадах, що є визначальною для будь-якої моделі зарахування ПДФО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду