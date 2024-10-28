У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК та його заступниці

ДБР прийшло з обшуками до офісів та помешкань керівника МСЕК та його заступниці.

У Львові співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у керівника Медико-соціальної експертної комісії Володимира Решоти та його заступниці Руслани Іваночко. Операції тривають у їхніх помешканнях та на робочих місцях. Про це повідомляє LVIV.MEDIA.

За попередніми даними, ДБР проводить ці заходи в рамках розслідування, пов'язаного з діяльністю посадовців.

Володимир Решота очолює обласний центр МСЕК вже 25 років — з 1999 року. Як повідомляє видання Главком, він увійшов до трійки найзаможніших керівників обласних МСЕК в Україні. За його останньою декларацією за 2023 рік, Решота отримав 499 тис. грн зарплати, 120 тис. грн пенсії та 3,9 млн грн інших доходів, які він отримав через договір про переведення боргу. Також у декларації зазначено, що він взяв позику розміром 4,1 млн грн. Разом із дружиною Наталією вони володіють трьома квартирами у Львові загальною площею понад 200 кв. м та трьома земельними ділянками площею 1,7 га. Їхній автомобіль Toyota Venza 2010 року оцінюється у 226,5 тис. грн.

Щодо Руслани Іваночко, вона задекларувала три квартири, дві земельні ділянки та житловий будинок, який придбала у 2023 році. Іваночко також вказала дві автівки, що належать її чоловікові: Volkswagen T-ROC та Seat Ateca обох 2021 року випуску. Її декларація містить понад 3,4 млн грн подарунків, соціальних виплат та благодійної допомоги, а також зарплату понад пів мільйона гривень.

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