Практика судів
  1. В Україні

Штрафи до 120 тисяч гривень – Польща вводить обов’язкову електронну реєстрацію

20:59, 28 жовтня 2024
Водіїв та перевізників з 1 листопада штрафуватимуть за порушення електронної реєстрації.
Штрафи до 120 тисяч гривень – Польща вводить обов’язкову електронну реєстрацію
Джерело фото: news.dtkt.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 листопада Польща вводить обов’язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських. Як повідомляє Львівська митниця, перевізники повинні реєструвати свої перевезення в системі SENT до перетину польського кордону, незалежно від типу вантажу.

Крім того, водії повинні мати при собі реєстраційний номер RMPD із системи SENT або замінний документ. Компанії з країн, які не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), мають забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу, а вантажівка — бути оснащена локатором або зовнішньою системою локалізації.

За порушення нових вимог передбачені штрафи:

  • Для водіїв: 1500 злотих (15 000 грн) за відсутність реєстраційного номера, 2000 злотих (20 000 грн) за вимкнений локатор чи відмову у перевірці геолокації.
  • Для перевізників: 12 000 злотих (120 000 грн) за перевезення без реєстрації або з недостовірними даними, 10 000 злотих (100 000 грн) за відсутність геолокаційних даних чи локатора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща митниця штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджетний комітет схвалив до першого читання проект бюджету на 2025 рік

Розгляд проекту Державного бюджету на 2025 рік планують у першому читанні на поточний тиждень.

Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать до 2102 грн і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

«Закон непередбачуваних наслідків»: Головне юридичне управління парламенту перелічило ризики законопроекту про скасування Господарського кодексу

За результатами юридичної експертизи зазначаємо про невідповідність його положень Конституції України, не узгодження із законами та не врахування у положеннях законопроекту юридичних позицій КСУ – вказує ГЮУ ВР.

Справу суддів Апеляційної палати ВАКС поставили на паузу – у Раді правосуддя вирішили почекати ще

У розгляді дисциплінарної справи суддів Апеляційної палати ВАКС знову оголошена перерва.

Мінфін працює над зміною механізму зарахування податку на доходи фізосіб, але є проблеми з даними про чисельність населення

Проблемою є відсутність актуальних даних про чисельність населення у громадах, що є визначальною для будь-якої моделі зарахування ПДФО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду