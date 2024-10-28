Штрафи до 120 тисяч гривень – Польща вводить обов’язкову електронну реєстрацію

З 1 листопада Польща вводить обов’язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських. Як повідомляє Львівська митниця, перевізники повинні реєструвати свої перевезення в системі SENT до перетину польського кордону, незалежно від типу вантажу.
Крім того, водії повинні мати при собі реєстраційний номер RMPD із системи SENT або замінний документ. Компанії з країн, які не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), мають забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу, а вантажівка — бути оснащена локатором або зовнішньою системою локалізації.
За порушення нових вимог передбачені штрафи:
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