Штрафи до 120 тисяч гривень – Польща вводить обов’язкову електронну реєстрацію

Водіїв та перевізників з 1 листопада штрафуватимуть за порушення електронної реєстрації.

Джерело фото: news.dtkt.ua

З 1 листопада Польща вводить обов’язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських. Як повідомляє Львівська митниця, перевізники повинні реєструвати свої перевезення в системі SENT до перетину польського кордону, незалежно від типу вантажу.

Крім того, водії повинні мати при собі реєстраційний номер RMPD із системи SENT або замінний документ. Компанії з країн, які не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), мають забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу, а вантажівка — бути оснащена локатором або зовнішньою системою локалізації.

За порушення нових вимог передбачені штрафи:

Для водіїв: 1500 злотих (15 000 грн) за відсутність реєстраційного номера, 2000 злотих (20 000 грн) за вимкнений локатор чи відмову у перевірці геолокації.

Для перевізників: 12 000 злотих (120 000 грн) за перевезення без реєстрації або з недостовірними даними, 10 000 злотих (100 000 грн) за відсутність геолокаційних даних чи локатора.

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