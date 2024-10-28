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Штрафы до 120 тысяч гривен – Польша вводит обязательную электронную регистрацию

20:59, 28 октября 2024
Водителей и перевозчиков с 1 ноября будут штрафовать за нарушение электронной регистрации.
Штрафы до 120 тысяч гривен – Польша вводит обязательную электронную регистрацию
Источник фото: news.dtkt.ua
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С 1 ноября Польша вводит обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков, в частности украинских. Как сообщает Львовская таможня, перевозчики должны регистрировать свои перевозки в системе SENT до пересечения польской границы, независимо от типа груза.

Кроме того, водители должны иметь при себе регистрационный номер RMPD из системы SENT или заменяющий документ. Компании из стран, не входящих в ЕС, Швейцарии и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), должны обеспечить постоянную передачу геолокационных данных транспортного средства, а грузовик - быть оснащен локатором или внешней системой локализации.

За нарушение новых требований предусмотрены штрафы:

- Для водителей: 1500 злотых (15 000 грн) за отсутствие регистрационного номера, 2000 злотых (20 000 грн) за выключенный локатор или отказ в проверке геолокации.

- Для перевозчиков: 12 000 злотых (120 000 грн) за перевозку без регистрации или с недостоверными данными, 10 000 злотых (100 000 грн) за отсутствие геолокационных данных или локатора.

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Польша таможня штраф / штрафы

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