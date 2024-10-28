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Киев сможет использовать американское оружие против войск КНДР, если они вступит в войну против Украины

19:41, 28 октября 2024
Никаких новых ограничений на использование Киевом американского оружия не будет, если войска КНДР вступят в войну на стороне россии.
Киев сможет использовать американское оружие против войск КНДР, если они вступит в войну против Украины
Источник фото: kcna.kp
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Если Северная Корея решит поддержать россию в войне против Украины, Киев сможет без ограничений использовать американское оружие против северокорейских сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

В заявлении Пентагона указано, что никаких новых запретов для Украины на применение оружия США против северокорейских войск не будет. По информации ведомства, россия развернула около 10 000 северокорейских военных на востоке своей территории для тренировок, и часть из них уже приблизилась к границе с Украиной.

«Часть этих солдат уже переехала ближе к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых действий против украинских сил в Курской области России вблизи границы с Украиной», - заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине.

Сингх не подтвердила факт присутствия северокорейских войск в Курске, но отметила, что есть вероятность их движения в этом направлении.

Напомним, по данным New York Times, к понедельнику, 28 октября, в Курскую область перебросят 5 тысяч солдат КНДР.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

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США Киев военные КНДР

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