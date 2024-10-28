Київ зможе використовувати американську зброю проти військ КНДР, якщо вони вступить у війну проти України

Жодних нових обмежень на використання Києвом американської зброї не буде, якщо війська КНДР вступлять у війну на боці росії.

Джерело фото: kcna.kp

Якщо Північна Корея вирішить підтримати росію у війні проти України, Київ зможе без обмежень використовувати американську зброю проти північнокорейських сил. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Пентагон.

У заяві Пентагону зазначено, що жодних нових заборон для України на застосування зброї США проти північнокорейських військ не буде. За інформацією відомства, росія розгорнула близько 10 000 північнокорейських військових на сході своєї території для тренувань, і частина з них уже наблизилась до кордону з Україною.

«Частина цих солдатів уже переїхала ближче до України, і ми все більше стурбовані тим, що росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських сил у Курській області росії поблизу кордону з Україною», — заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Раніше повідомлялося, що Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині.

Сінгх не підтвердила факт присутності північнокорейських військ у Курську, але зазначила, що є ймовірність їхнього руху в цьому напрямку.

Нагадаємо, за даними New York Times, до понеділка, 28 жовтня, до Курської області перекинуть 5 тисяч солдатів КНДР.

У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

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