У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна»

США не підтверджують, але стурбовані можливим залученням північнокорейських військових на боці росії у війну в Україні.

Джерело фото: prousa.info

У США занепокоєні можливими повідомленнями про участь військових з Північної Кореї у війні проти України на стороні росії. Про це заявили представники Держдепартаменту США Метью Міллер та радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю «Голосу Америки».

За словами Міллера, Білий дім наразі не має незалежного підтвердження цієї інформації, однак сам факт таких повідомлень викликає занепокоєння. «Ми не можемо незалежно підтвердити ці повідомлення. Але ці повідомлення нас непокоять, зокрема сама думка про те, що північнокорейські солдати воюють на боці росії. Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались», — зазначив Міллер.

Джон Кірбі зауважив, що навіть без підтвердження інформації важливо оцінювати її в контексті значних втрат, яких росія зазнає на полі бою. Він наголосив, що якщо участь північнокорейських військових підтвердиться, це «може означати нові рівні відчаю путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні».

Також Кірбі наголосив, що, хоча інформація про військових з Північної Кореї наразі не підтверджена, її варто розглядати в контексті тривалих і суттєвих втрат, яких росія зазнає в конфлікті. «Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат в конфлікті, який зайшов так далеко», — зазначив він, підкреслюючи серйозність ситуації, в якій опинився кремль.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України має інформацію, що росія планує залучити КНДР до війни проти України.

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