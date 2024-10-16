Світ входить в епоху дешевших енергоносіїв – прогноз МЕА

Світова економіка готується до зниження цін на нафту та газ – звіт МЕА.

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Світова економіка стоїть на порозі нової ери, де ціни на нафту та газ значно знизяться через поступовий перехід до електроенергії. Такі висновки містить останній звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікований у World Energy Outlook.

За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля, перехід до використання електрики зумовить появу надлишків традиційних енергоносіїв, таких як нафта та газ. «Світ готовий увійти до нового контексту енергетичного ринку у другій половині цього десятиліття, оскільки базові ринкові баланси для нафти та газу слабшають», — зазначив він у коментарі для Bloomberg.

Біроль підкреслив, що, за винятком значних геополітичних потрясінь, світ вступає в період значного зниження цін на енергоресурси. Це буде кардинальною зміною порівняно з початком 2020-х років, коли ціни на нафту різко зросли через війну Росії проти України, спричинивши хвилю інфляції. Вже зараз ціни на нафту почали знижуватися — зокрема, ф'ючерси на сиру нафту впали на 20% від максимумів цього року до рівня 75 доларів за барель.

МЕА прогнозує, що світовий попит на нафту досягне піку до 2030 року і почне знижуватися через збільшення використання електромобілів та інших чистих технологій. Водночас очікується, що поставки зрідженого природного газу (ЗПГ) також зростатимуть, створюючи надлишок на ринку.

За оцінками агентства, до 2030 року нові проєкти збільшать глобальні потужності ЗПГ на 270 мільярдів кубометрів. Це призведе до створення конкурентного ринку, де ціни на ЗПГ можуть знизитися до 6,5–8 доларів за мільйон британських теплових одиниць до 2035 року.

«Все готове для ринку покупців», — зазначив Біроль, додавши, що перспективи надлишкових поставок енергоносіїв можуть перевести світ у новий енергетичний контекст у другій половині десятиліття.

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