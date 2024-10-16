16 жовтня — яке сьогодні свято та головні події

16 жовтня відзначають Всесвітній день гідності.

Джерело фото: Pixel.inform

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16 жовтня світ відзначає одразу кілька важливих дат, серед яких Всесвітній день продовольства, Міжнародний день займенників, Всесвітній день анестезіолога та Всесвітній день гідності. Також цей день присвячений Всесвітньому дню реанімації серця, хліба та хребта. Відзначають і Міжнародний день ремонту та Всесвітній день поширення інформації про алергію.

У різних країнах світу сьогодні також святкують:

США: День Боса, Національний день лікеру

Болівія: День інженера

Болгарія: День ВПС

Чилі: День вчителя

Польща: День Папи Іоанна Павла II

Вірменія: День преси

Франція: День читання

Історичні події 16 жовтня:

1596 року почався Берестейський церковний собор, який мав велике значення для об'єднання церковних течій.

1793 року було страчено Марію-Антуанетту, королеву Франції, що стало символом занепаду монархії після Французької революції.

1813 року почалася "Битва народів", яка тривала до 19 жовтня. Ця битва стала однією з наймасштабніших битв Наполеонівських війн і завершилася поразкою Наполеона.

1843 року ірландський математик Вільям Ровен Гамільтон відкрив формулу множення кватерніонів, що стало важливим досягненням у математиці.

1853 року почалася Кримська війна між Росією та коаліцією західних країн, яка тривала до 1856 року і змінила геополітичний баланс у Середземномор'ї.

1918 року на з’їзді Вільного козацтва у Чигирині було обрано Гетьмана України Павла Скоропадського, що стало частиною процесу відродження козацтва.

1941 року в Москві почалася паніка через наступ німецької армії, що призвело до втечі радянської еліти.

1946 року за вироком Нюрнберзького трибуналу було страчено кілька нацистських лідерів, що завершило процес над військовими злочинцями Другої світової війни.

1963 року вперше запущено в космос ракету "Восток", що стало важливою віхою у розвитку космічних технологій.

1964 року Китай провів перше випробування ядерної зброї, що змінило баланс сил у світі.

1978 року Іван Павло II став Папою римським, першим неіталійцем за кілька століть.

1987 року у Львові було створено Товариство Лева, важливу громадську організацію.

2005 року болгарський гросмейстер Веселін Топалов став чемпіоном світу з шахів.

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