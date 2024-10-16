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16 октября – какой сегодня праздник и главные события

09:33, 16 октября 2024
16 октября отмечают Всемирный день достоинства.
16 октября – какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: Pixel.inform
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16 октября мир отмечает сразу несколько важных дат, среди которых Всемирный день продовольствия, Международный день местоимений, Всемирный день анестезиолога и Всемирный день достоинства. Также этот день посвящен Всемирному дню реанимации сердца, хлеба и позвоночника. Отмечают и Международный день ремонта и Всемирный день распространения информации об аллергии.

В разных странах мира сегодня также празднуют:

  • США: День Босса, Национальный день ликера
  • Боливия: День инженера
  • Болгария: День ВВС
  • Чили: День учителя
  • Польша: День Папы Иоанна Павла II
  • Армения: День прессы
  • Франция: День чтения

Исторические события 16 октября:

  • В 1596 году начался Брестский церковный собор, который имел большое значение для объединения церковных течений.
  • В 1793 году была казнена Мария-Антуанетта, королева Франции, что стало символом упадка монархии после Французской революции.
  • В 1813 году началась «Битва народов», которая продолжалась до 19 октября. Эта битва стала одной из самых масштабных битв Наполеоновских войн и завершилась поражением Наполеона.
  • В 1843 году ирландский математик Уильям Ровен Гамильтон открыл формулу умножения кватернионов, что стало важным достижением в математике.
  • В 1853 году началась Крымская война между Россией и коалицией западных стран, которая продолжалась до 1856 года и изменила геополитический баланс в Средиземноморье.
  • В 1918 году на съезде Вольного казачества в Чигирине был избран Гетман Украины Павел Скоропадский, что стало частью процесса возрождения казачества.
  • В 1941 году в Москве началась паника из-за наступления немецкой армии, что привело к бегству советской элиты.
  • В 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала были казнены несколько нацистских лидеров, что завершило процесс над военными преступниками Второй мировой войны.
  • В 1963 году впервые запущена в космос ракета «Восток», что стало важной вехой в развитии космических технологий.
  • В 1964 году Китай провел первое испытание ядерного оружия, что изменило баланс сил в мире.
  • В 1978 году Иоанн Павел II стал Папой римским, первым неитальянцем за несколько веков.
  • В 1987 году во Львове было создано Общество Льва, важную общественную организацию.
  • В 2005 году болгарский гроссмейстер Веселин Топалов стал чемпионом мира по шахматам.

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