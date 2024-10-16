В Пентагоне объяснили почему не планируют разворачивать противоракетные THAAD в Украине

США не будут размещать THAAD в Украине, как в Израиле, из-за разницы в войнах – заявление Пентагона.

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Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не будут разворачивать систему перехвата ракет средней дальности THAAD для защиты Украины, как это делается в Израиле. На брифинге она объяснила, что война России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке являются разными по природе.

По ее словам, Министерство обороны США продолжает поддерживать как Израиль, так и Украину в вопросах обороны, однако подходы к этим двум странам отличаются.

В ответ на вопрос, почему США разворачивают THAAD для защиты Израиля, но не в странах НАТО для защиты Украины, Сингх отметила: «Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные».

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