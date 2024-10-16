Вакарчука заметили с ТЦК возле элитного супермаркета перед концертом «Океана Эльзы» в Киеве

Фронтмена «Океана Эльзы» Вакарчука зафиксировали с ТЦК возле Goodwine накануне концерта во Дворце спорта, где после проводились проверки военно-учетных документов.

Источник фото: Mykhailo Tkach

Накануне концерта группы «Океан Эльзы» в киевском Дворце спорта, фронтмена коллектива Святослава Вакарчука зафиксировали возле элитного супермаркета Goodwine. Об этом сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.

Журналисты работали над другим материалом неподалеку от магазина, когда случайно увидели Вакарчука. Михаил Ткач отметил, что супермаркет Goodwine является популярным среди состоятельных людей Киева, в частности звезд, депутатов и олигархов.

«Ни для кого не секрет, что в Киеве есть целый ряд мест, где почти невозможно представить сотрудников ТЦК. Элитные клубы, спортзалы, супермаркеты премиум класса. К вечеру 10-го октября одним из таких очагов был и столичный супермаркет Goodwine. Именно там уже 16 лет закупаются звезды, депутаты, олигархи и другие состоятельные слои населения. Наша съемочная группа во время работы над другим материалом случайно стала свидетелем, как в Goodwine приехали сотрудники ТЦК в сопровождении полицейских», - написал Ткач. Вакарчук, который был за рулем внедорожника, спокойно пообщался с работниками ТЦК перед тем, как покинуть место происшествия.

Это произошло за день до первого концерта группы «Океан Эльзы» с Вакарчуком в столице.

«Стоит добавить, что мы сняли этот репортаж за день до известных событий после юбилейного концерта группы «Океан Эльзы» в столичном Дворце спорта. Но Вакарчук там также есть», - добавил журналист.

Ранее СМИ проинформировали, что в Киеве вечером 11 октября сотрудники ТЦК провели рейд возле Дворца спорта, и что некоторых мужчин задерживали.

В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента введения в действие Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.

Напомним, Святослав Вакарчук дал первый комментарий после рейда ТЦК на концерте «Океана Эльзы» в Киеве.

Источник фото: Mykhailo Tkach

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