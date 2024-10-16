Мир входит в эпоху более дешевых энергоносителей – прогноз МЭА

Мировая экономика готовится к снижению цен на нефть и газ – отчет МЭА.

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Мировая экономика стоит на пороге новой эры, где цены на нефть и газ значительно снизятся из-за постепенного перехода к электроэнергии. Такие выводы содержит последний отчет Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный в World Energy Outlook.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, переход к использованию электричества приведет к появлению излишков традиционных энергоносителей, таких как нефть и газ. «Мир готов войти в новый контекст энергетического рынка во второй половине этого десятилетия, поскольку базовые рыночные балансы для нефти и газа ослабевают», - отметил он в комментарии для Bloomberg.

Бироль подчеркнул, что, за исключением значительных геополитических потрясений, мир вступает в период значительного снижения цен на энергоресурсы. Это будет кардинальным изменением по сравнению с началом 2020-х годов, когда цены на нефть резко выросли из-за войны России против Украины, вызвав волну инфляции. Уже сейчас цены на нефть начали снижаться - в частности, фьючерсы на сырую нефть упали на 20% от максимумов этого года до уровня 75 долларов за баррель.

МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть достигнет пика к 2030 году и начнет снижаться из-за увеличения использования электромобилей и других чистых технологий. В то же время ожидается, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) также будут расти, создавая избыток на рынке.

По оценкам агентства, к 2030 году новые проекты увеличат глобальные мощности СПГ на 270 миллиардов кубометров. Это приведет к созданию конкурентного рынка, где цены на СПГ могут снизиться до 6,5-8 долларов за миллион британских тепловых единиц к 2035 году.

«Все готово для рынка покупателей», - отметил Бироль, добавив, что перспективы избыточных поставок энергоносителей могут перевести мир в новый энергетический контекст во второй половине десятилетия.

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