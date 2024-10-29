Премій суддям не буде – бюджетний комітет рекомендує вилучити норми з законопроекту про бюджет на 2025 рік

Бюджетний комітет Верховної Ради погодився з пропозицією прибрати норми про премії суддям і відповідно знизити видатки на судову владу у проекті бюджету на 2025 рік.

Видатки на місцеві та апеляційні суди, які пропонувалися в проекті Державного бюджету на 2025 рік, будуть переглянуті у зв’язку із вилученням норми щодо можливості виплати премій суддям. Це випливає із повідомлення голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи за результатами розгляду проекту бюджету на наступний рік (законопроект 12000).

Отже, 28 жовтня бюджетний комітет рекомендував до першого читання проект бюджет 2025 року і проект бюджетних висновків.

Ключові зміни, які комітет, за її словами, пропонує Уряду внести у проект державного бюджету, наступні:

Усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони

Щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування

Виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства

Апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року переходить в грейдову систему оплати праці

Так звана «чорнобильська пенсія»/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення/ буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання, як вказала Підласа, виплати пенсій новим «поселенцям» - близько 15 млрд грн)

Переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення

Розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони

Розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги

Визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів органів місцевого самоврядування, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.

Розгляд в залі відбудеться найближчими днями.

Крім того, Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн. Відповідно, і фінансування прокуратури пропонується збільшити на 3,56 млрд грн.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Рада суддів України та Вища рада правосуддя виступили проти виплати суддям судів першої інстанції премій протягом 2025 року у розмірі 40% від посадового окладу.

Нагадаємо, що відповідна пропозиція, ініціатором якої виступило Міністерство фінансів, міститься у проекті Державного бюджету на 2025 рік.

Для виплати премій було заплановано виділити судовій владі додатково 1 млрд. 627 млн. гривень, з яких 1,3 млрд. гривень мають піти на виплату премій, а залишок – на нарахування для виплат.

Разом з тим, як розповідала «Судово-юридична газета», Закон «Про судоустрій і статус суддів» не передбачає виплати премій суддям. Відповідно, реалізація вказаної ініціативи передбачає внесення змін у профільне законодавство.

Крім того, виникло питання, яким чином буде дотримана справедливість визначення таких премій в судах, і на кого саме буде покладатися фінальне рішення в питанні їх виплати.

Вказані ініціативи викликали критику під час роботи XX з’їзду суддів у вересні.

Спроба таким чином підвищити винагороду суддям судів першої інстанції, при умові, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який використовується для розрахунку суддівської винагороди залишається «замороженим» з 2021 року на рівні 2 102 гривні, викликала сумнів, як у РСУ, так і у делегатів з’їзду.

До того ж в РСУ зазначили, що фактично мова йде лише про разову «акцію» з преміями, яка ніяким чином глобально не вирішить проблему розрахунку розміру суддівської винагороди.

Автор: Наталя Мамченко

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