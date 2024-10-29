Премій суддям не буде – бюджетний комітет рекомендує вилучити норми з законопроекту про бюджет на 2025 рік

Видатки на місцеві та апеляційні суди, які пропонувалися в проекті Державного бюджету на 2025 рік, будуть переглянуті у зв’язку із вилученням норми щодо можливості виплати премій суддям. Це випливає із повідомлення голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи за результатами розгляду проекту бюджету на наступний рік (законопроект 12000).
Отже, 28 жовтня бюджетний комітет рекомендував до першого читання проект бюджет 2025 року і проект бюджетних висновків.
Ключові зміни, які комітет, за її словами, пропонує Уряду внести у проект державного бюджету, наступні:
Розгляд в залі відбудеться найближчими днями.
Крім того, Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн. Відповідно, і фінансування прокуратури пропонується збільшити на 3,56 млрд грн.
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Рада суддів України та Вища рада правосуддя виступили проти виплати суддям судів першої інстанції премій протягом 2025 року у розмірі 40% від посадового окладу.
Нагадаємо, що відповідна пропозиція, ініціатором якої виступило Міністерство фінансів, міститься у проекті Державного бюджету на 2025 рік.
Для виплати премій було заплановано виділити судовій владі додатково 1 млрд. 627 млн. гривень, з яких 1,3 млрд. гривень мають піти на виплату премій, а залишок – на нарахування для виплат.
Разом з тим, як розповідала «Судово-юридична газета», Закон «Про судоустрій і статус суддів» не передбачає виплати премій суддям. Відповідно, реалізація вказаної ініціативи передбачає внесення змін у профільне законодавство.
Крім того, виникло питання, яким чином буде дотримана справедливість визначення таких премій в судах, і на кого саме буде покладатися фінальне рішення в питанні їх виплати.
Вказані ініціативи викликали критику під час роботи XX з’їзду суддів у вересні.
Спроба таким чином підвищити винагороду суддям судів першої інстанції, при умові, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який використовується для розрахунку суддівської винагороди залишається «замороженим» з 2021 року на рівні 2 102 гривні, викликала сумнів, як у РСУ, так і у делегатів з’їзду.
До того ж в РСУ зазначили, що фактично мова йде лише про разову «акцію» з преміями, яка ніяким чином глобально не вирішить проблему розрахунку розміру суддівської винагороди.
Автор: Наталя Мамченко
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