Премий судьям не будет – бюджетный комитет рекомендует изъять нормы из законопроекта о бюджете на 2025 год

Бюджетный комитет Верховной Рады согласился с предложением убрать нормы о премиях судьям и соответственно снизить расходы на судебную власть в проекте бюджета на 2025 год.

Расходы на местные и апелляционные суды, которые предлагались в проекте Государственного бюджета на 2025 год, будут пересмотрены в связи с изъятием норм о возможности выплаты премий судьям. Это следует из сообщения председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы по результатам рассмотрения проекта бюджета на следующий год (законопроект 12000).

Итак, 28 октября бюджетный комитет рекомендовал к первому чтению проект бюджета 2025 года и проект бюджетных выводов.

Ключевые изменения, которые комитет, по ее словам, предлагает правительству внести в проект государственного бюджета, следующие:

Все источники наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд грн в следующем году) направить в общий фонд бюджета – на первоочередные нужды, прежде всего, национальную безопасность и оборону.

Не менее 2 мдрд грн направить на гуманитарное разминирование

Исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство

Аппарат Верховной Рады с 1 апреля 2025 года переходит в грейдовую систему оплаты труда

Так называемая «чернобыльская пенсия» (доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения) будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год (цена вопроса, как указала Пидласа, выплаты пенсий новым «поселенцам» – около 15 млрд грн)

Пересмотреть идею внедрения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение

Рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны

Рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги

Определиться по поводу целесообразности перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов органов местного самоуправления, то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.

Рассмотрение в зале состоится в ближайшие дни.

Кроме того, Бюджетный комитет поддержал увеличение прокурорам в 2025 году прожиточного минимума для расчета окладов с 1600 до 2102 грн. Соответственно и финансирование прокуратуры предлагается увеличить на 3,56 млрд грн.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей Украины и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям судов первой инстанции премий в течение 2025 года в размере 40% должностного оклада.

Напомним, что соответствующее предложение, инициатором которого выступило Министерство финансов, содержится в проекте Государственного бюджета на 2025 год.

Для выплаты премий было запланировано выделить судебным властям дополнительно 1 млрд 627 млн ​​гривен, из которых 1,3 млрд гривен должны пойти на выплату премий, а остаток – на начисления для выплат.

Вместе с тем, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Закон «О судоустройстве и статусе судей» не предусматривает выплаты премий судьям. Соответственно, реализация указанной инициативы предполагает внесение изменений в профильное законодательство.

Кроме того, возник вопрос, каким образом будет соблюдена справедливость определения таких премий в судах, и на кого будет полагаться финальное решение в вопросе их выплаты.

Эти инициативы вызвали критику во время работы XX съезда судей в сентябре.

Попытка таким образом повысить вознаграждение судьям судов первой инстанции, при условии, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, используемый для расчета судейского вознаграждения, остается «замороженным» с 2021 года на уровне 2 102 гривны, вызывала сомнение, как у ССУ, так и у делегатов съезда.

К тому же в ССУ отметили, что фактически речь идет лишь о разовой акции с премиями, которая никоим образом глобально не решит проблему расчета размера судейского вознаграждения.

Автор: Наталя Мамченко

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